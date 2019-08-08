Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yönetim Kurulu Üyesi Serdal Adalı'nın da izlediği basına kapalı çalışma, 1.5 saat sürdü. Necip Uysal, Douglas, Dorukhan Toköz ve Enzo Roco takımla çalışmalarına ve bireysel programlarına devam etti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
Beşiktaş Spor Kulübü, Serdal Adalı, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:11 Kaynak: İHA
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