Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael Fransa'ya dönüyor! Yeni adresi Le Havre - Son Dakika
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Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael Fransa'ya dönüyor! Yeni adresi Le Havre

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Beşiktaş\'ın eski hocası Valerien Ismael Fransa\'ya dönüyor! Yeni adresi Le Havre
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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael, Fransa Ligue 1'e dönmeye hazırlanıyor. Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers'ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik adamın, ligde 2 puanla son sırada bulunan Le Havre'nin başına geçeceği öne sürüldü. Fransız ekibinin Didier Digard ile yollarını ayırmasının ardından Ismael'in ismi ön plana çıktı.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in kariyerinde yeni bir dönem başlayabilir. Siyah-beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra İngiltere'de görev yapan Fransız teknik adam, bu kez ülkesinin en üst düzey liginde bir takımın başına geçmeye hazırlanıyor.

LE HAVRE'DE VALERİEN ISMAEL SESLERİ

Fransa Ligue 1'de zor günler geçiren Le Havre, teknik direktör değişikliğine giderek kötü gidişata son vermek istiyor. Ligde topladığı yalnızca 2 puanla sonuncu sırada bulunan Fransız temsilcisinde teknik direktörlük koltuğu için tanıdık bir isim gündeme geldi. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Le Havre yönetimi, Didier Digard ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Valerien Ismael'i getirmeye hazırlanıyor. Daha önce Beşiktaş'ı da çalıştıran 51 yaşındaki teknik adamın, Fransız ekibinin yeni teknik direktörü olması bekleniyor. Ancak kulüpten Ismael'in göreve getirildiğine ilişkin resmi bir açıklama henüz aktarılmadı. Valerien Ismael'in son teknik direktörlük görevi İngiltere'de oldu. Deneyimli çalıştırıcı, Championship ekiplerinden Blackburn Rovers'ın başında görev yaptı.

Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael Fransa'ya dönüyor! Yeni adresi Le Havre

BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA 18 MAÇA ÇIKTI

Valerien Ismael, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı teknik direktörler arasında bulunuyor. Fransız çalıştırıcı, daha önce Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Siyah-beyazlı takımın başında toplam 18 resmi karşılaşmaya çıkan Ismael, bu maçlarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael Fransa'ya dönüyor! Yeni adresi Le Havre - Son Dakika
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