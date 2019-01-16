Son Dakika Haberleri: Beyaz Gelinliğini Giyen Safranbolu Konakları Havadan Görüntülendi

Beyaz Gelinliğini Giyen Safranbolu Konakları Havadan Görüntülendi

48 dakika önce

Beyaz gelinliğini giyen Safranbolu Konakları havadan görüntülendiKARABÜK - Tarihi konakları ile ünlü Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi.

Beyaz gelinliğini giyen Safranbolu Konakları havadan görüntülendi

KARABÜK - Tarihi konakları ile ünlü Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi.
Kent genelinde dün akşam saatlerinde itibaren etkili olan ara ara devam kar yağışı, tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'ya ayrı güzellik kattı. Konak, Han, hamam, çeşme ve cami bulunduğu Safranbolu'da, karla kaplanan tarihi yapılar ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.
Hıdırlık Seyir Tepesi sorumlusu Olcay Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun kar yağışıyla güzel bir görünüme kavuştuğunu belirterek, "Kar yağışı genelde Hıdırlık Tepesi'nden daha güzel görünüyor çünkü Safranbolu'ya hakim bir tepe burası. Yabancı turistlerin uğrak yeri olduğu için sabah erken saatlerde gelip çekim yaptılar. Tarihi konaklar da kar yağışından dolayı kartpostallık görüntüye bürünüyor" diye konuştu.
Mustafa Doğan'da kar yağışıyla tarihi kentte etkili olduğunu söyleyerek, tarihi konakların kar sonrası kuşbakışı güzel bir görüntü oluşturduğunu aktararak, bunun turistlerin de ilgisini çektiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:14 Kaynak: İHA

Kar, Safranbolu, 3. Sayfa, Güncel
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