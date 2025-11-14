Beykoz Belediyesi'nden Ortaçeşme Mahallesi'nde Şok Hizmet Programı

(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi, vatandaş ve çözüm odaklı "Şok Hizmet Programı" kapsamında bu hafta Ortaçeşme Mahallesi'nde yoğun ve kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan hizmet seferberliği; Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla mahalle genelinde sürdü.

Beykoz Belediyesi, "Şok Hizmet Programı" kapsamında Ortaçeşme Mahallesi'nde Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik, Zabıta ve Veteriner İşleri ekiplerinin katıldığı kapsamlı bir çalışma yürüttü. Hizmet seferberliği sabah erken saatlerde başlayarak, mahalle genelinde sürdü. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte sokak sokak gezerek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti.

"Mahallelerimizin her noktasına hızlıca ulaşarak sorunları yerinde çözüyoruz"

Şok Hizmet Programı'nın Beykoz mahallelerinde hızlı çözümler üreten güçlü bir model olduğunu vurgulayan Gürzel, "Ortaçeşme'de altyapıdan çevre düzenine geniş bir çalışma gerçekleştirdik. Mahalle sakinlerimizin taleplerine anında karşılık verdik, ihtiyaçları yerinde tespit edip aynı gün çözüme kavuşturduk. Hızlı, etkin ve vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı olan Şok Hizmet ile mahallelerimizin her noktasına hızlıca ulaşarak sorunları yerinde çözüyoruz" dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri'nden altyapı ve üstyapıda etkin çalışma

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede kaldırım tamiratları, patika yol beton uygulamaları, çeşitli sokaklardaki yağmursuyu ızgaralarının onarımları ve asfalt yama çalışmalarının yanı sıra, korkulukların boyanması gibi bakım işlerini de tamamladı. Mahalle içindeki sokaklarda oluşan deformasyonların giderilmesi ve korkulukların yenilenmesiyle yaya güvenliğini artıran ekipler, altyapı ve üstyapı düzenlemelerini gün boyunca sürdürdü.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mahallenin park ve oyun alanlarını yeniledi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Ortaçeşme sokaklarında ot ve çalı temizliği, ağaç budama, bitki dikimi, kent mobilyalarının yenilenmesi ve montajı gibi bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Mahalledeki oyun grupları boyanarak daha canlı bir görünüme kavuşturulurken, salıncak değişimleri ve kauçuk zemin onarımlarıyla çocuk oyun alanları daha güvenli hale getirildi. Yapılan çevre düzenlemeleri ile mahalle genelinde daha estetik ve düzenli bir görünüm sağlandı.

Temizlik, Zabıta ve Veteriner ekipleri de sahada

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokakları süpürüp yıkayarak, mahallede genel bir temizlik çalışması gerçekleştirerek, çöp konteynerlerini dezenfekte etti. Zabıta ekipleri çevre düzeni ve işyeri denetimlerini sürdürürken, Veteriner İşleri Müdürlüğü sahipsiz hayvanlara yönelik bakım ve kontrol çalışmalarıyla, programa destek verdi.

Beykoz Belediyesi, sürdürülen "Şok Hizmet Programı" ile mahalle mahalle vatandaşlara bir arada olmaya, hızlı çözümler sunmaya ve hizmet kalitesini artırmaya devam edeceğini açıkladı.