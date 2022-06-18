Beykoz'da pes dedirten hırsızlık: 6 bin TL değerindeki bisikleti saniyeler içinde çaldı - Son Dakika
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Beykoz'da pes dedirten hırsızlık: 6 bin TL değerindeki bisikleti saniyeler içinde çaldı

18.06.2022 12:14

Beykoz'da pes dedirten hırsızlık: 6 bin TL değerindeki bisikleti saniyeler içinde çaldı Beykoz'da bir apartmana giren hırsız, gözüne kestirdiği 6 bin TL değerindeki bisikleti saniyeler içinde çalıp, çaldığı bisikletle olay yerinden kaçtı.

Beykoz'da pes dedirten hırsızlık: 6 bin TL değerindeki bisikleti saniyeler içinde çaldı

İSTANBUL - Beykoz'da bir apartmana giren hırsız, gözüne kestirdiği 6 bin TL değerindeki bisikleti saniyeler içinde çalıp, çaldığı bisikletle olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken hırsızdaki rahatlık ise pes dedirtti.

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz günlerde Beykoz Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, apartmanın ara koridoruna bırakılan bisikleti gözüne kestirdi. Ardından apartmanda kimsenin olmadığını fırsat bilen hırsız, sesiz sedasız apartmana gelerek gözüne kestirdiği 6 bin TL değerindeki bisikleti apartmanın dışına çıkardı. Hırsız, çaldığı bisikletle olay yerinden kaçtı. Daha sonra bisiklet sahibi apartmana bıraktığı bisikletini göremeyince hayatının şokunu yaşadı. Bunun üzerine apartmanın güvenlik kamerasına bakan bisiklet sahibi bisikletinin çalındığını görünce polise giderek şikayetçi oldu.

Apartmandaki bisikleti saniyeler içinde çalan hırsız kamerada

Hırsızın 6 bin TL değerindeki bisikleti çaldığı anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokağa gelen hırsızın apartmana girdiği, kısa süre sonra çaldığı bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

YORUMLAR
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20 bin lira değerindeki taklacı güvercinleri çaldılar, yoldukları tüyleri çevreye yayarak hırsızlığı tilkinin üzerine atmaya çalıştılar 20 bin lira değerindeki taklacı güvercinleri çaldılar, yoldukları tüyleri çevreye yayarak hırsızlığı tilkinin üzerine atmaya çalıştılar Kredi kartı bilgilerini saniyeler içinde çalan Android virüsüne dikkat! Kredi kartı bilgilerini saniyeler içinde çalan Android virüsüne dikkat!
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da pes dedirten hırsızlık: 6 bin TL değerindeki bisikleti saniyeler içinde çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da pes dedirten hırsızlık: 6 bin TL değerindeki bisikleti saniyeler içinde çaldı - Son Dakika
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