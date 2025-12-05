Dronlu denetimde şerit ihlali yapanlara ceza yağdı

Beykoz Kavacık TEM bağlantı yolunda yapılan dron destekli denetimde, "kaynak yapma" olarak bilinen tehlikeli şerit ihlalleri havadan tek tek tespit edildi. Denetimler sonucunda 32 sürücüye toplam 69 bin 344 lira idari para cezası kesildi.
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, TEM kuzey–güney katılım noktasında saat 09.00–11.00 arasında dron destekli uygulama gerçekleştirdi. Kontrollerde özellikle şerit ihlallerine odaklanıldı.
Dron kameralarından yapılan tespitlerde, geçiş üstünlüğü olan araçları beklemeden şerit değiştirdiği belirlenen 32 sürücüye cezai işlem uygulandı. Yetkililer, benzer denetimlerin bölgede aralıksız süreceğini açıkladı.
