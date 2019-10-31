Son Dakika Haberleri: Beykoz'da evlerin bahçeleri su ve çamurla kaplandı
Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da evlerin bahçeleri su ve çamurla kaplandı

Beykoz'da evlerin bahçeleri su ve çamurla kaplandı

6 saat önce

Beykoz'da evlerin bahçeleri su ve çamurla kaplandı Evlerin bahçeleri ve yolu çamurlu su bastıİSTANBUL - Beykoz'da yoğun yağış nedeniyle bir sokağı ve sokaktaki evlerin bahçesini su bastı.

Beykoz'da evlerin bahçeleri su ve çamurla kaplandı

Evlerin bahçeleri ve yolu çamurlu su bastı

İSTANBUL - Beykoz'da yoğun yağış nedeniyle bir sokağı ve sokaktaki evlerin bahçesini su bastı. Duvar yapımının yarım bırakıldığı iddia edilen bir mezarlıktan akan çamurlu sular vatandaşların bahçelerinde zarara neden oldu.

Beykoz Tokatköy'de Billur Sokak'ta yoğun yağış nedeniyle su baskını meydana geldi. Sokak üzerindeki evlerin bahçeleri ve yol çamurlu su ile doldu. Duvar yapımının yarım bırakıldığı iddia edilen bir mezarlıktan akan çamurlu sular vatandaşların evlerinin bahçelerinde zarara sebep oldu. Ev bahçelerini ve yolu kaplayan suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Beykoz'da evlerin bahçeleri su ve çamurla kaplandı

Beykoz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:49 Kaynak: İHA
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