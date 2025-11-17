Beykoz'da Genç Sporcular İçin İkinci Sporcu Gelişim Kampı Tamamlandı - Son Dakika
Beykoz'da Genç Sporcular İçin İkinci Sporcu Gelişim Kampı Tamamlandı

17.11.2025 10:20
Beykoz Belediyesi, Mete Gazoz Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen Sporcu Gelişim Kampı'nın ikincisini başarıyla tamamladı. 300 genç sporcunun katıldığı kamp, performans ve kişisel gelişimi destekleyici programlar sunarak sporun güçlenmesine katkıda bulundu.

(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi, genç sporcuların gelişimini destekleyen Sporcu Gelişim Kampı'nın ikincisini başarıyla tamamladı. Mete Gazoz Okçuluk Tesisleri'nde 10-16 Kasım günleri arasında düzenlenen ücretsiz kampa, Beykoz Amatör Spor Kulüpleri'nden çok sayıda sporcu katıldı.

Beykoz'un amatör spor kulüplerinden 300 genç sporcunun katılımıyla gerçekleşen Sporcu Gelişim Kampı'nın ikincisi sona erdi. Bir hafta boyunca devam eden program, farklı branşlardaki sporcuların hem performans hem de kişisel gelişimlerini çok yönlü ele alarak ilçede sporun güçlenmesine katkı sundu.

"Gençlerimize yapılan her yatırım, Beykoz'un geleceğine yatırımdır"

Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, kampın genç sporcular için çok yönlü bir gelişim programı sunduğunu belirterek, "Geçen yıl büyük ilgi gören ve Türkiye'de bir ilk olan bu projemizi daha da geliştirerek bu yıl ikinci kez hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. Beykoz Belediyesi olarak sporun ve sporcunun daima yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamlı Sporcu Gelişim Kampı ile genç yeteneklerimize, bilimsel veriler ışığında kendilerini tanıma ve geliştirme imkanı sunduk. Gençlerimize yapılan her yatırım, aslında Beykoz'un sağlıklı ve başarılı geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Onların gözlerindeki heyecanı ve azmi görmek, doğru yolda olduğumuzun en büyük kanıtıdır. Sporcularımızı yetiştiren kulüplerimize ve emeği geçen tüm uzman kadromuza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bilimsel temelli performans değerlendirmeleri

Kamp, geleneksel spor eğitimlerinin ötesine geçerek bilimsel veri odaklı bir program sundu. Sporcular; antropometrik ve biomotor ölçümler, branşlara özel performans testleri, esneklik ve dayanıklılık analizleri gibi detaylı değerlendirmelerden geçti.

Kamp boyunca yalnızca fiziksel performans değil, sporcuların mental dayanıklılığı ve sağlıklı spor alışkanlıkları da güçlendirildi. Program kapsamında spor psikolojisi seminerleri, beslenme uzmanı eğitimleri, teorik ve uygulamalı performans seminerleri düzenlendi. Genç sporcular kendi branşlarına yönelik testlerde uzmanlar eşliğinde gelişim alanlarını belirleme fırsatı buldu.

Kaynak: ANKA

