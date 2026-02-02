Beykoz'da Yolsuzluk Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beykoz'da Yolsuzluk Tartışması

Beykoz\'da Yolsuzluk Tartışması
02.02.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz Belediye Meclisi'nde yolsuzluk suçlamaları ve parti değişiklikleri üzerine tartışma yaşandı.

Beykoz Belediye Meclis toplantısında, Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve eski belediye başkan yardımcısı Bilgehan Murat Miniç arasında yolsuzluk tartışması yaşandı.

Beykoz Belediye Meclisi şubat ayı birinci oturumu, belediye hizmet binasında Başkan Vekili Gürzel yönetiminde yapıldı.

Toplantının gündem dışı bölümünde kürsüye çıkan CHP Meclis Üyesi Miniç, Belediye Başkan Vekili Gürzel'e yönelik eleştirilerde bulundu.

Gürzel'in AK Parti'ye geçmesine tepki gösteren Miniç, "Bana göre bu işlem hukuksuz. Bu işlemin vicdanlarda karşılığı yok. Başkan vekilliği koltuğunda oturan şahıs defakto şekilde başkanlık yapıyor. Vekil hanım binlerce insanın iradesini alarak parti değiştirdi. Belki yasaldır hanımefendinin AK Parti'ye geçmesi ama oturduğu koltuk ona helal değildir. Utanmayan insana ne söyleyebilirsiniz. Madem utanmıyorsunuz, Allah yolunuzu açık etsin." ifadelerini kullandı.

Belediye başkan yardımcılığı görevinden ayrıldıktan sonra kendisi ve göreve getirdiği isimlerle ilgili akçeli işlere bulaştıkları yönünde cümleler duyduğunu dile getiren Miniç, "Kim benim ve arkadaşlarımın akçeli işlere bulaştığı ile ilgili iddiada bulunuyorsa ben de arkadaşlarım da burada. Bende ve arkadaşlarımda hırsızlık, döneklik, yamukluk olmaz. Kim iddia ediyorsa gelsin, iddiasını ispat etsin. İddiasını ispat etmeyen müfteridir." dedi.

Miniç'in konuşmasının ardından konuşan Başkan Vekili Gürzel, parti değiştirmenin utanılacak bir durum olmadığını ifade etti.

CHP'li Miniç'in de parti değiştirdiğini dile getiren Gürzel, "CHP'den önce hangi partideydiniz? Parti değiştirirken utanma hissettiniz mi? İYİ Parti'den önce hangi partideydiniz? Onu değiştirirken de bir utanma hissettiniz mi? Zannetmiyorum. Şu anda belki de başka partilerle flört ediyorsunuz. Onları da duyuyoruz. Bana burada, 'helallik aldınız mı?' diyorsunuz. Siz de helallik alınması gerekiyorsa, eşinizden helallik aldınız mı? Biz hepimiz gördük buradaki rezilliğinizi." şeklinde konuştu.

Gürzel, Miniç'in somut veriler üzerinden konuşmadığını, kamuoyunda Miniç'in derneği üzerinden kara para aklandığının da konuşulduğunu söyledi.

Başkan yardımcısı olduğu dönemde Miniç'in kendisini tehdit ettiğini öne süren Gürzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada başkan yardımcısı görevindeyken beni kaç kere tehdit ettiniz? 'Yapı kontrolü bana bağlanmazsan çeker giderim, seni de burada yalnız bırakırım' dediniz. Neden, yapı kontrol? Ben o zaman anlamıyordum, yapı kontrolde nasıl bir olay var? Hiç de yalan değil, şahidimiz var. Şu anki eşiniz bile şahittir. Sizin yapı kontrole baktığınız süre zarfında bence Beykoz Savcılığı tarafından kesinlikle sizin mallarınızın kontrol edilmesi gerekiyor. Utanacak hiçbir şey yapmadım, alnım açık. Benim şirketim, derneğim yok, hesaplarım açık. Ben sizin gibi arka kapılardan dolanmadım. Sayın Miniç, siz utandığınız için aylarca gelemediniz buraya. Ben kimsenin evinde basılmadım."

Gürzel'in sözleri üzerine salonda gerginlik yaşanırken, oturuma 15 dakika ara verildi.

Aranın ardından gündem maddesi teklifleri oylanarak komisyonlara havale edildi.

Kaynak: AA

Bilgehan Murat Miniç, Yerel Yönetim, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da Yolsuzluk Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Gelecek Partisi’nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu’nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Denizde erkek cesedi bulundu Kimliği belirlendi Denizde erkek cesedi bulundu! Kimliği belirlendi
85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz 85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz

15:43
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
15:19
Necdet Kökeş hayatını kaybetti
Necdet Kökeş hayatını kaybetti
15:19
Koltuklara bırakıldı Fenerbahçe’den taraftarına bir jest daha
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 16:24:42. #7.11#
SON DAKİKA: Beykoz'da Yolsuzluk Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.