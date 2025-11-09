Beylikdüzü'nde 'Ata'ya Saygı Koşusu' Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beylikdüzü'nde 'Ata'ya Saygı Koşusu' Düzenlendi

09.11.2025 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü Belediyesi, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında düzenlenen 'Ata'ya Saygı Koşusu'na Türkiye'nin dört bir yanından 600 sporcu katıldı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, tüm katılımcılara anı madalyası verildi.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında "Ata'ya Saygı Koşusu" düzenledi. Koşuya Türkiye'nin dört bir yanından 600 sporcu katıldı.

Beylikdüzü'nde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri "Ata'ya Saygı Koşusu" ile başladı. Beylikdüzü Belediyesi'nin Yaşam Vadisi'nde düzenlediği koşuya, amatör ve profesyonel olmak üzere toplam 600 kişi katıldı.

Koşu öncesi Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Türkiye'nin dört bir yanından katılımın olduğu etkinlikte, 6 kilometrelik parkuru tamamlayan tüm sporculara anı madalyası ve hediye kitleri verildi.

Programın kapanış töreninde hep bir ağızdan "İzmir Marşı" söylendi.

Kaynak: ANKA

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Etkinlik, Türkiye, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde 'Ata'ya Saygı Koşusu' Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti 12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti
“Cehennem Necati“ için yeniden tutuklama kararı "Cehennem Necati" için yeniden tutuklama kararı
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi 3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi
Profesörden Ahmet Uysal’dan skandal Atatürk paylaşımı Tepki çekince apar topar sildi Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
Narin Güran cinayetinde sessizlik bozuldu Amca Salim Güran cezaevinden konuştu Narin Güran cinayetinde sessizlik bozuldu! Amca Salim Güran cezaevinden konuştu
Yeşilçam’ın usta ismi Salih Güney’den üzen haber Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

12:45
Diyarbakır’da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7 Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
12:10
Sındırgı’da korkutan deprem Sarsıntı İstanbul’da da hissedildi
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi
12:07
Erdoğan: Suriye’nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin
11:06
Bakan Tunç: Demirtaş’la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz
10:58
Mourinho’dan Fener’e ağır fatura 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2025 13:22:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde 'Ata'ya Saygı Koşusu' Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.