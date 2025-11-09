Beylikdüzü'nde 'Ata'ya Saygı Koşusu' Düzenlendi

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında "Ata'ya Saygı Koşusu" düzenledi. Koşuya Türkiye'nin dört bir yanından 600 sporcu katıldı.

Beylikdüzü'nde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri "Ata'ya Saygı Koşusu" ile başladı. Beylikdüzü Belediyesi'nin Yaşam Vadisi'nde düzenlediği koşuya, amatör ve profesyonel olmak üzere toplam 600 kişi katıldı.

Koşu öncesi Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Türkiye'nin dört bir yanından katılımın olduğu etkinlikte, 6 kilometrelik parkuru tamamlayan tüm sporculara anı madalyası ve hediye kitleri verildi.

Programın kapanış töreninde hep bir ağızdan "İzmir Marşı" söylendi.