Beyoncé 100. Grammy adaylığına ulaştı: Zirvede 11 adaylıkla Raye var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beyoncé 100. Grammy adaylığına ulaştı: Zirvede 11 adaylıkla Raye var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

2027 Grammy adayları açıklandı. Britanyalı şarkıcı Raye 11 adaylıkla listenin başında yer alırken Beyoncé kariyerindeki 100. adaylığına ulaştı. Rosalía dokuz dalda aday gösterildi; ödüller 7 Şubat'ta Los Angeles'ta verilecek.

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri sayılan Grammy'nin 2027 adayları açıklandı. 69. Grammy Ödülleri'nde Britanyalı şarkıcı Raye 11 adaylıkla listenin başında yer aldı. Beyoncé bu yıl aldığı tek adaylıkla kariyerindeki 100. Grammy adaylığına ulaştı, İspanyol şarkıcı Rosalía ise dokuz dalda aday gösterildi.

RAYE, BEYONCÉ'NİN REKORUNA ORTAK OLDU

"Escapism" şarkısıyla dünya çapında tanınan Raye, "This Music May Contain Hope" ile Yılın Albümü, "Where Is My Husband!" ile de Yılın Kaydı ve Yılın Şarkısı dallarında yarışacak. Habertürk'ün aktardığına göre şarkıcının 11 adaylığı, Beyoncé'nin 2025'te "Cowboy Carter" albümüyle ulaştığı, bir kadın sanatçının tek yılda aldığı en fazla adaylık sayısına eşit.

Rosalía "Lux" albümüyle Yılın Albümü'ne, Björk ve Yves Tumor ile seslendirdiği "Berghain" ile Yılın Kaydı ve Yılın Şarkısı'na aday oldu. Euronews'in haberine göre şarkıcı, birkaç gün önce Latin Grammy'lerde aday olduğu yedi ödülün beşini kazanmıştı.

BEYONCÉ 100. ADAYLIĞINI ALDI

Beyoncé bu yıl En İyi R&B Solo Performansı dalında "Morning Dew (Donk)" şarkısıyla aday gösterildi. ABD'li yıldız bu adaylıkla 100 sayısına ulaştı ve Grammy tarihinin en çok aday gösterilen sanatçısı unvanını sürdürdü.

TAYLOR SWIFT BEŞİNCİ KEZ YILIN ALBÜMÜ YARIŞINDA

Yılın Albümü dalında Raye ve Rosalía'nın yanı sıra Phoebe Bridgers, Olivia Dean, Ella Langley, Bruno Mars, Olivia Rodrigo ve Taylor Swift yarışacak. Swift, "The Life of a Showgirl" ile art arda beşinci stüdyo albümünü bu dalda aday gösterilenler arasına soktu; bunu daha önce yalnız Kendrick Lamar başarmıştı.

Ella Langley, Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo ve Miranda Lambert yedişer adaylık aldı. Bruno Mars, Leon Thomas ve Olivia Dean ise altışar dalda aday.

Ödüller 7 Şubat 2027'de Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Grammy ÖdülleriTaylor SwiftLos AngelesBeyonceMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa Gemlik’te altın kaplı zeytin, kilosu 5 bin dolardan Orta Doğu’ya satılıyor Bursa Gemlik'te altın kaplı zeytin, kilosu 5 bin dolardan Orta Doğu'ya satılıyor
Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu
Arınç’tan çarpıcı anı Yargıtay’a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti Arınç'tan çarpıcı anı! Yargıtay'a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti
Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç
Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi
Türkiye’nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler Türkiye'nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler
19:57
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı! Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
19:43
Tera’nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden “500 bin dolar“ iddiası: Ümit Özlale’ye de verildi
Tera'nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden "500 bin dolar" iddiası: Ümit Özlale'ye de verildi
19:35
Fenerbahçe’de Lukaku’nun yerine 2 golcü İkisi de gol krallığında zirvede
Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:13
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
17:40
Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 20:05:42. #7.12#
SON DAKİKA: Beyoncé 100. Grammy adaylığına ulaştı: Zirvede 11 adaylıkla Raye var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android