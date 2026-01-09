Beypazarı\'nda Kur\'an Hediyesi Kampanyası

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Dersimi seçiyorum Kur'an'ımı alıyorum" kampanyası başlatıldı.

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, yaptığı açıklamada, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim dersini seçmeleri halinde kendilerine kutsal kitabın hediye edileceğini belirtti.

Süsün, şunları kaydetti:

"İlçe genelinde tüm okullarda başlatılan proje kapsamında, öğrencilerin okullarında Kur'an-ı Kerim dersini seçmiş olmaları gerekiyor. Kur'an-ı Kerim dersini seçen öğrenciler, Türkiye Diyanet Vakfı Beypazarı Şubesi'ne başvuruda bulunduklarında kendilerine Kur'an-ı Kerim hediye ediliyor. Ayrıca bazı okullarda öğrencilere çeşitli temel dini yayınlar kitapları dağıtılmaya başlandı."