Beypazarı\'nda Yılkı Atları Görüntülendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaylalarda dolaşan yılkı atları görüntülendi.

İlçenin engebeli arazileri ve geniş yaylalarında sürüler halinde dolaşan yılkı atları, doğal yaşam içindeki halleriyle dikkati çekiyor.

Yılkı atları, ilçenin doğal ve kültürel zenginliğine katkı sunarken, bölgeye gelen ziyaretçiler tarafından da ilgiyle izleniyor.