Beypiliç Boluspor'da hedef, rakipleriyle puan farkını düşürmek - Son Dakika

Beypiliç Boluspor'da hedef, rakipleriyle puan farkını düşürmek

02.04.2021 11:03

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, 4 Nisan Pazar günü Adanaspor'u ağırlayacakları 28. hafta maçını kazanıp, rakipleriyle puan farkını azaltmak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, 4 Nisan Pazar günü Adanaspor'u ağırlayacakları 28. hafta maçını kazanıp, rakipleriyle puan farkını azaltmak istediklerini söyledi.

Reha Kemal Erginer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir kendileri için final niteliğinde müsabakalar oynadıklarını, son maçlarında Ankaraspor'u deplasmanda 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Milli maçlar nedeniyle verilen arayı iyi değerlendirdiklerini anlatan Erginer, "Çok verimli geçtiğini söyleyebilirim. Fiziksel olarak eksiklerimizi biraz daha tamamladık. Artık bu hafta tamamen rakibe yönelik taktiksel çalışmalarımızı yapacağız." dedi.

"İki takım için çok zor maç olacak"

Erginer, Adanaspor karşılaşmasına yoğun bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Bu hafta da bizi bir final maçı bekliyor. İki takım için çok zor maç olacak. Hazırlıklarımızı hafta sonuna kadar iyi bir şekilde devam ettireceğiz. Geçen haftakinden daha iyi bir futbol sergileyip, daha iyi bir Boluspor izletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hiçbir rakibin ligdeki konumundan dolayı hafife alınamayacağını dile getiren Erginer, "Bunun örnekleri çok fazla. Geçen haftalarda göründü bu. Kendi adımıza sıkıntılı pozisyondan biraz daha kurtulduğumuzu söyleyebilirim. Adanaspor maçı bizim için final niteliğinde. Küme düşme sıkıntısı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Bu maçı da alıp rahatlamak istiyoruz. Ondan sonraki haftalarda daha iyi futbol oynamak, sahada daha iyi işler yapmak istiyoruz. Hem oyuncuları biraz daha geliştirmek hem de üst sıralarla makası daraltmak adına bu maç bizim için çok önemli. Üç puanı alarak büyük bir adım atmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Her şeyinizle hedefe hazır olmanız lazım"

Boluspor camiasına seslenen Erginer, şu görüşlerini aktardı:

"İçleri rahat olsun. Boluspor'dan beklenti her zaman fazla, onu biliyorum. Bir hedefe yürümek, tek başına takımın, teknik direktörün, yönetimin yüklenebileceği iş değil. Bu büyük bir proje ve organizasyon işi. Çok ciddi rakiplerle, çok büyük bütçelerle mücadele ediyorsunuz. Karşılaştırıldığında ayırdığımız bütçeler, şampiyonluğa oynayan takımların yanında çok düşük. Onlarla aynı kulvarda yarışmak çok kolay değil. Mali olarak çok rahat olmanız lazım. Bu, sadece kurduğunuz takımın kalitesi ve oynadığı oyunla da alakalı değil. Her şeyinizle hedefe hazır olmanız lazım."

Erginer, gelecek sezon çok daha zor bir ligin kendilerini beklediğini vurgulayarak, bütün şehrin desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.

Beypiliç Boluspor'da hedef, rakipleriyle puan farkını düşürmek
Beypiliç Boluspor'da hedef, rakipleriyle puan farkını düşürmek
Beypiliç Boluspor'da hedef, rakipleriyle puan farkını düşürmek
Beypiliç Boluspor'da hedef, rakipleriyle puan farkını düşürmek

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beypiliç Boluspor'da hedef, rakipleriyle puan farkını düşürmek - Son Dakika Spor


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