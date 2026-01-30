Beyşehir'de Balıkçılık Denetimi - Son Dakika
Beyşehir'de Balıkçılık Denetimi

Beyşehir\'de Balıkçılık Denetimi
30.01.2026 16:02
Beyşehir'de balıkçılık faaliyetlerine denetim yapıldı, çiftçi buluşması programı düzenlendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde balıkçılık faaliyetlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki balıkçı tekneleri, balık alım kantarları ve perakende satış noktalarını denetledi.

Ruhsat ve belge kontrollerin yapıldığı denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Beyşehir'de çiftçi buluşması programı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) ile Konya Şeker A.Ş. iş birliğinde çiftçi buluşması programı düzenledi.

Etkinllikte, üreticilere, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve tarımda güncel gelişmeler anlatıldı.

İklim değişikliği ve değişen yağış rejiminin tarımsal üretime etkilerinin anlatıldığı programda, mevcut durum ve geleceğe yönelik riskler ele alındı.

Programa, üreticiler ve sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

