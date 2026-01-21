Beyşehir'de Din Görevlilerine Hac Eğitimi - Son Dakika
Beyşehir'de Din Görevlilerine Hac Eğitimi

Beyşehir\'de Din Görevlilerine Hac Eğitimi
21.01.2026 17:24
Beyşehir'de din görevlilerine hac ibadeti hakkında temel bilgiler verildi. Eğitime 3 ilçe personeli katıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde din görevlilerine hac eğitimi verildi.

Beyşehir Müftülüğü tarafından verilen eğitime, Beyşehir, Hüyük ve Derebucak müftülüklerinde görev yapan personel katıldı.

Programda, görevlilere hac ibadetine dair temel bilgi, hac ve umre hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Müftü Vekili Ertuğrul Kurum, hacı adaylarına yapılacak rehberliğin büyük sorumluluk gerektirdiğini vurguladı.

Kurum, din görevlilerinin hac sürecinde manevi rehberlik sunmasının ibadetin sağlıklı ve bilinçli şekilde yerine getirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA

