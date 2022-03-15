Beyşehir Gölü'nde av yasağı başladı - Son Dakika

Beyşehir Gölü'nde üç ay sürecek su ürünleri av yasağı bugünden itibaren başladı.

Gölde yaşam süren balık neslinin üreme dönemi olması sebebiyle her yıl 15 Mart-15 Haziran'da su ürünleri av yasağı uygulanıyor.

Yasağın başlaması nedeniyle balıkçılık faaliyetlerine ara verildi. Balıkçılar, teknelerinde bulunan ağ ve av malzemelerini toplayarak evlerine götürdü.

İlçe merkezinde faaliyet gösteren balıkçılara ait tekneler Jandarma burnu mevkisindeki limanda toplanarak parka çekilirken, bazı avcılar ise teknelerini bulunduğu limanlarından karaya çıkartarak evlerinin önüne taşıdı.

Su ürünleri kontrol ekipleri ve jandarma asayiş bot komutanlığı ekipleri yasak süresince göl içerisinde ve karadan yasağa uyulup uyulmadığına yönelik denetimlerini sıklaştıracak. Av yasağına uymadığı tespit edilenlere cezai işlemler uygulanacak.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 15 Mart'ta başlayan av yasağı nedeniyle balıkçı teknelerinin göle açılmasının 3 ay boyunca yasak olduğu hatırlatılırken, avcılara yasaklara uyması çağrısında bulunuldu.