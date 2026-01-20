Bilal Bayezit: Hedefimiz Lig'de Kalmak - Son Dakika
Bilal Bayezit: Hedefimiz Lig'de Kalmak

Bilal Bayezit: Hedefimiz Lig'de Kalmak
20.01.2026 10:26
Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit, ligde kalmayı hedeflediklerini belirtti.

Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit, hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Kayserispor'da sergilenen olumlu futbola rağmen puan alınamaması moralleri bozdu. Kayserispor'un başarılı kalecisi Bilal Bayezit; bir çok pozisyon bulmalarına rağmen gol atamadıklarını, yenilenen bir gol sonrasında da mağlup olduklarını söyledi. Bayezit, "Beşiktaş karşısında iyi oynadık. Önemli pozisyonlar bulduk ama golü bulamadık. Kalemizde gördüğümüz bir golle mağlup olduk. Buna üzüldük" dedi.

Ligin bundan sonraki bölümlerinde iyi sonuçlar almayı hedeflediklerini dile getiren kaleci Bilal Bayezit; "En büyük hedefimiz ligde kalmak. Önümüzde 16 maç var. Bunlardan maksimum puan toplamak istiyoruz" yorumu yaptı. - KAYSERİ

