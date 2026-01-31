Bilecik\'te 2025-2026 Eğitim Toplantısı

Bilecik'te 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2'inci Dönem hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında Müdürlük yöneticileri ile merkez okul müdürlerinin katılımıyla 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2'inci Dönem Hazırlık Toplantısı yapıldı. Toplantıda eğitim öğretim süreçleri değerlendirilirken, yeni döneme ilişkin hazırlıklar ele alındı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Eğitimde başarıyı artırmak için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm yöneticilerimize ve okul müdürlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK