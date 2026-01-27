Bilecik\'te Av Tüfeği Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Bilecik'te bir şahıs, evinde av tüfeğini kontrol ederken silahın kazaen ateş alması sonucunda sol omzundan yaralandı.

Olay, Yenipazar ilçesine bağlı Batıbelenören Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Sezayi K. isimli şahıs, evde ruhsatsız çifte av tüfeğini kontrol ederken silahın kazaen ateş alması sonucunda sol omuz bölgesinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sezayi K.'nın ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK