Bilecik'te E-Atık Kampanyası

14.01.2026 11:17
E-Atık Hayra Katık kampanyası ile atık elektronik cihazlar toplanarak geri dönüşüm sağlanacak.

Bilecik'te, atık durumdaki elektronik cihazların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla "E-Atık Hayra Katık" kampanyası başlatıldı.

Merkez Atatürk İlkokulu tarafından il genelinde yürütülen kampanya kapsamında, kullanılmayan ve arızalı elektronik cihazlar toplanarak lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim edilecek. Kampanyadan elde edilecek gelirle de özel gereksinimli öğrencilere akülü tekerlekli sandalye alınması hedefleniyor.

Okul Müdürü Fikret Başak, AA muhabirine, kullanılmayan arızalı elektronik cihazların toplanması ve geri dönüşümünü sağlayan kampanya başlattıklarını kaydetti.

Elektronik atıkların, neden olduğu kirliliğin sadece insanları değil aynı zamanda tabiatı da olumsuz etkilediğini vurgulayan Başak, şöyle konuştu:

"Amacımız, elektronik atıkların doğru şekilde bertaraf edilmesi. Konuyla ilgili el broşürleri ve ilanları hazırladık bunu ilimizin değişik yerlerine asarak, vatandaşlarımızın katkıda bulunmalarını teşvik ediyoruz. Kampanya kapsamında öğrenci, veliler ve öğretmenler, sahibi oldukları ömrü dolmuş cihazları okulda oluşturulan 'E-Atık' birimine teslim ediyor. Elektronik atıkların toplanması, tasnifi ve depolanmasında toplumun tüm kesimleri ve diğer okullar destek oluyor. Amacımız bu kampanya ile elektronik atıkları doğru bir şekilde değerlendirmek, maddi kazancıyla engelli çocuklarımıza tekerlekli sandalye almak."

Proje Koordinatörü sınıf öğretmeni Hatice Armağan da okulda öğrencilere yönelik kampanya hakkında bilgi düzeylerini ölçmek için anket uyguladıklarını anlatarak, "Anketten gelen geri bildirimler neticesinde sınıflarımızda gönüllü öğrencilerimizle birlikte sağlık, temizlik ve rehberlik kulübü öğretmenleriyle görsellerle tanıtımı yapıldı. Bunun için broşürler basıldı, okulumuzun ilan panosuna asıldı. Bununla ilgili el broşürleri hazırlanarak çocuklarımıza verildi. Komşularına, akrabalarına anlatıldı. Bununla ilgili çalışmalar yaptık." diye konuştu.

Kampanyada yer alan 3. sınıf öğrencisi Elif Erbaş Şahin ise bozuk olan elektronik aletleri çöpe atmamalarını, atılması halinde doğadaki hayvanlara ve canlılara zarar verdiğini belirterek, geri dönüşüm kutularına atıldığında hem doğayı hem de insanları ve bitkileri korunacağını söyledi.

4. sınıf öğrencisi İshak Armağan da kampanyaya arızalı telefonla destek verdiğini ve amaçlarının doğayı korumak olduğunu dile getirdi.

Kampanyanın 15 Mayıs'a kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

