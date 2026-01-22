Bilecik\'te esnaf ve vatandaşa Türk Bayrağı dağıtıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtımı yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Suriye sınırındaki Nusaybin'de Suriyeli Kürtlere destek eyleminde Türk bayrağı gönderden indirilmişti. Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyeleri yapılan bu eyleme tepki olarak Bozüyük'te esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.

Yapılan etkinliğe Hakkari Yüksekova Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görev yapan ve 2018 yılında şehit olan Ünal Demir'in babası ve kardeşi de katıldı. Şehit Demir'in kardeşi etkinlik öncesinde Bayrak şiirini okudu.

Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal:

"Türk bayrağı, milletimizin onuru ve bağımsızlığının simgesidir. Bayrağımıza yönelik her türlü saygısızlığa karşı duruşumuzu göstermek ve bu bilinci canlı tutmak amacıyla esnafımız ve vatandaşlarımızla bayraklarımızı paylaştık. Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.