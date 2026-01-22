Bilecik'te esnaf ve vatandaşa Türk Bayrağı dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bilecik'te esnaf ve vatandaşa Türk Bayrağı dağıtıldı

Bilecik\'te esnaf ve vatandaşa Türk Bayrağı dağıtıldı
22.01.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtımı yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtımı yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Suriye sınırındaki Nusaybin'de Suriyeli Kürtlere destek eyleminde Türk bayrağı gönderden indirilmişti. Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyeleri yapılan bu eyleme tepki olarak Bozüyük'te esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.

Yapılan etkinliğe Hakkari Yüksekova Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görev yapan ve 2018 yılında şehit olan Ünal Demir'in babası ve kardeşi de katıldı. Şehit Demir'in kardeşi etkinlik öncesinde Bayrak şiirini okudu.

Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal:

"Türk bayrağı, milletimizin onuru ve bağımsızlığının simgesidir. Bayrağımıza yönelik her türlü saygısızlığa karşı duruşumuzu göstermek ve bu bilinci canlı tutmak amacıyla esnafımız ve vatandaşlarımızla bayraklarımızı paylaştık. Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Etkinlik, Bozüyük, Bilecik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te esnaf ve vatandaşa Türk Bayrağı dağıtıldı - Son Dakika

Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga
Edin Dzeko imza yolunda Edin Dzeko imza yolunda
Yeni tarzı Macron’u Trump’ın diline düşürdü Konuşmasına ara verip dalgasını geçti Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü! Konuşmasına ara verip dalgasını geçti

16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:24
Gözaltına alınan Tuğyan’ın sevgilisi Kervan Eminoğlu’na bu fotoğraf soruldu
Gözaltına alınan Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu'na bu fotoğraf soruldu
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:24
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 16:36:13. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te esnaf ve vatandaşa Türk Bayrağı dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.