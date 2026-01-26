Bilecik'te Genç Adam Otomobilde Ölü Bulundu - Son Dakika
Bilecik'te Genç Adam Otomobilde Ölü Bulundu

Bilecik\'te Genç Adam Otomobilde Ölü Bulundu
26.01.2026 12:12
21 yaşındaki Haktan Kösem, babasına ait araçta ölü bulundu. Ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Bilecik'te 21 yaşındaki genç, babasına ait otomobilde ölü bulundu.

Olay, merkez Osmangazi Mahallesi'ndeki bir sitenin otopark alanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kastamonu'da üniversite okuyan 21 yaşındaki Haktan Kösem, tatil dolayısıyla memleketi Bilecik'e geldi. Arkadaşlarıyla buluşmak için babasına ait hafif ticari araçla evden çıkan Kösem'e ulaşamayan ailesi genci aramaya çıktı. Oğullarının apartman önündeki otoparkta, çalışır vaziyetteki aracın içinde hareketsiz bulan aile durumu 112 Acil'e bildirdi. ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kösem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kösem'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. 21 yaşındaki gencin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bilecik, Otopsi, Son Dakika

