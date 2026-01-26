Bilecik\'te Gençlere Evlilik Eğitimi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, evlenecek gençlere evlilik öncesi eğitim verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" Projesi kapsamında evlenecek gençlere yönelik evlilik öncesi eğitim programı düzenlendi. Proje çerçevesinde, krediden faydalanan evlenecek gençlere, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Refik Kabak tarafından evlilik öncesi eğitim verildi. Eğitimlerde, sağlıklı iletişim, aile içi uyum, sorumluluk paylaşımı ve evlilikte karşılaşılabilecek durumlar ele alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, gençlere yönelik çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Evlilik yolunda ilk adımı atan gençlerimizin bilinçli ve sağlam temellerle bir yuva kurabilmeleri için eğitim ve rehberlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK