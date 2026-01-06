Bilecik'te Güreş Antrenmanları Devam Ediyor - Son Dakika
Spor

Bilecik'te Güreş Antrenmanları Devam Ediyor

Bilecik\'te Güreş Antrenmanları Devam Ediyor
06.01.2026 09:31
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Spor Okulları kapsamında güreş antrenmanları Bilecik'te sürüyor.

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında güreş antrenmanları sürüyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları çatısı altında güreş branşında antrenmanlar uzman antrenörler rehberliğinde sürdürülüyor. Minderde başlayan çalışmalarda sporcular teknik ve taktik becerilerini geliştirirken, azim, sabır ve özgüven kazanıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Spor okullarımızda güreş antrenmanlarıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin hem fiziksel hem de karakter gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Her ter damlası geleceğe atılan sağlam bir adım oluyor" dedi. - BİLECİK

