Son Dakika Haberleri: Bilecik'te haber alınamayan lise öğrencisi aranıyor
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Bilecik'te haber alınamayan lise öğrencisi aranıyor

6 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 4 gündür haber alınamayan lise öğrencisi aranıyor.

Bilecik'te haber alınamayan lise öğrencisi aranıyor, System.String[]

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 4 gündür haber alınamayan lise öğrencisi aranıyor.

Alınan bilgiye göre, cuma günü okula giden Gölpazarı Köprülü Mehmet Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Gamze Tüfekci'den bir daha haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Tüfekci'yi arama çalışması başlatan polis, Bedi köyünde ikamet eden ailesiyle görüşerek Tüfekci'nin nerelere gidebileceği konusunda bilgi aldı.

Tüfekci'den yaklaşık 3 ay önce de iki gün boyunca haber alınamadığı, daha sonra kendisinin eve geldiği öğrenildi.

Gölpazarı, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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