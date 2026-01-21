Bilecik\'te Kaçak Tütün Operasyonu

Bilecik'in Bozüyüyk ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince ilçe merkezinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ihbar üzerine araca operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 100 bin boş makaron ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
