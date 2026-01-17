Bilecik'te Kurum Müdürleri Jandarma Komutanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bilecik'te Kurum Müdürleri Jandarma Komutanı'nı Ziyaret Etti

Bilecik\'te Kurum Müdürleri Jandarma Komutanı\'nı Ziyaret Etti
17.01.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te kurum müdürleri, İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı ile iş birliği ve koordinasyonu görüştü.

Bilecik'te kurum müdürleri, İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı'yı ziyaret etti.

Bilecik İl Göç İdaresi Müdürü Yunus Çakır, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ve Valilik müdürleri, Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı'yı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla ortak çalışmaların önemine vurgu yapılırken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, "İlimizde kamu kurumları arasında güçlü bir iş birliği ve koordinasyon anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu birliktelik, vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin kalitesini daha da artıracaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güvenlik, Jandarma, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Kurum Müdürleri Jandarma Komutanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jürgen Klopp’un Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay Jürgen Klopp'un Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay
Madonna’dan İran’daki protestoculara destek mesajı Madonna'dan İran'daki protestoculara destek mesajı
Komşusu yüzünden evine gidemiyor Video çekip isyan etti Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti
TBMM’deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Korkunç iddia: İran protestocuların cansız bedenlerini para karşılığında teslim ediyor Korkunç iddia: İran protestocuların cansız bedenlerini para karşılığında teslim ediyor

10:31
Araplar yaptılar yapacaklarını N’Golo Kante transferinde ortalık karıştı
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı
10:05
Malum jetin içinde çekilmiş İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan video
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video
09:56
Suriye ordusu Halep’in doğusuna girdi, YPG çekiliyor
Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor
09:32
Ufuk Özkan’ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
08:37
Tutuklanan Ümit Karan’ın ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı
07:25
YPG’nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 10:45:25. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Kurum Müdürleri Jandarma Komutanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.