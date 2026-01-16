Bilecik\'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki motosikletli, otoparktan aniden yola çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yapınca düşerek yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü R.D., adliye otoparkından aniden yola çıkan S.A. idaresindeki otomobile çarpmamak için fren yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü R.D. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK