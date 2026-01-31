Bilecik\'te Ocak Doğumlulara Doğum Günü Kutlaması

Bilecik'te huzurevinde ocak ayında doğan yaşlılar için doğum günü programı düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde, ocak ayında doğan yaşlılar için doğum günü etkinliği gerçekleştirildi. Programa, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman da katıldı. Etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından doğum günü pastası kesildi. Program boyunca ikramlar sunulurken, karaoke etkinliği ile huzurevi sakinleri keyifli anlar yaşadı. Düzenlenen etkinlikte yüzlerde tebessüm, kalplerde mutluluk oluştu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "İyi ki varsınız, iyi ki doğdunuz" dedi. - BİLECİK