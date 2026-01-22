Bilecik\'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te yağış sebebi ile kontrolden çıkan otomobil takla atarken, meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Bozüyük ilçesi İçköy mevkiinde meydana geldi. Köyden ilçe merkezine seyir halindeki 16 R 4902 plakalı otomobil sürücüsü Nihat B., yolun kaygan olması nedeniyle bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan takla atarak yolun sağ kısmında bulunan toprak alana devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Nihat B. ve araçta yolcu olarak bulunan Y. B. (11) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK