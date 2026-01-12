Bilecik\'te Voleybol Müsabakaları Tamamlandı

Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri Genç A Kız-Erkek Voleybol Grup Müsabakaları tamamlandı.

Bilecik'te düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Genç A Kız-Erkek Voleybol Grup Müsabakaları, 3 gün süren karşılaşmaların ardından sona erdi. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda, genç sporcular sahada kıyasıya mücadele etti. Turnuva sonunda dereceye giren takımlar belirlenirken, kupa ve ödüller Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından takdim edildi. Müsabakalar boyunca sporcuların ortaya koyduğu performans, izleyenlerden tam not aldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Turnuvaya mücadeleleriyle renk katan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK