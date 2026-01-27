Bilecik U16 Ligi 11. Haftasında Osmanelispor ve 1299 Bilecikspor Yenilmezliğini Sürdürüyor - Son Dakika
Spor

Bilecik U16 Ligi 11. Haftasında Osmanelispor ve 1299 Bilecikspor Yenilmezliğini Sürdürüyor

Bilecik U16 Ligi 11. Haftasında Osmanelispor ve 1299 Bilecikspor Yenilmezliğini Sürdürüyor
27.01.2026 09:40
Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 11. hafta sonuçlandı; Osmanelispor ve 1299 Bilecikspor yenilmedi.

Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 11'inci hafta geride kalırken, Osmanelispor ve 1299 Bilecikspor Kulübü yenilmezliğini sürdürüyor.

Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 11'inci haftasında oynanan 4 müsabakada fileler 12 kez havalanırken, Güneşspor haftayı BAY geçti. Ligin 11'inci haftasında Osmanelispor kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 4-2 yener, 1299 Bilecikspor Kulübü de kendi evinde Vitraspor'u 4-2'lik skorla geçti. Söğütspor ligden çekilen Ertuğruspor karşısında 3-0 hükmen sayıldı. 1maçı fazla Osmanelispor ligde 10'da yaparak 30 puanla liderliğini sürdürürken, 1 maçı eksik 1299 Bilecikspor Kulübü de 9'da 9 yaparak 27 puanla liderin takipçisi oldu. Vitraspor 15, Bilecik Gençlerbirliği Spor ve Söğütspor 12'şer puanla lideri takip etti.

Ligin 12'inci haftasında 31 Ocak Cumartesi günü Söğütspor-Güneşspor, Bilecik Gençlerbirliği Spor-1299 Bilecikspor Kulübü maçları oynanacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Futbol, Spor, Son Dakika

