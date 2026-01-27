Bilecik U16 Ligi 11. Haftasında Osmanelispor ve 1299 Bilecikspor Yenilmezliğini Sürdürüyor

Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 11'inci hafta geride kalırken, Osmanelispor ve 1299 Bilecikspor Kulübü yenilmezliğini sürdürüyor.

Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 11'inci haftasında oynanan 4 müsabakada fileler 12 kez havalanırken, Güneşspor haftayı BAY geçti. Ligin 11'inci haftasında Osmanelispor kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 4-2 yener, 1299 Bilecikspor Kulübü de kendi evinde Vitraspor'u 4-2'lik skorla geçti. Söğütspor ligden çekilen Ertuğruspor karşısında 3-0 hükmen sayıldı. 1maçı fazla Osmanelispor ligde 10'da yaparak 30 puanla liderliğini sürdürürken, 1 maçı eksik 1299 Bilecikspor Kulübü de 9'da 9 yaparak 27 puanla liderin takipçisi oldu. Vitraspor 15, Bilecik Gençlerbirliği Spor ve Söğütspor 12'şer puanla lideri takip etti.

Ligin 12'inci haftasında 31 Ocak Cumartesi günü Söğütspor-Güneşspor, Bilecik Gençlerbirliği Spor-1299 Bilecikspor Kulübü maçları oynanacak. - BİLECİK