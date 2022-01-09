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Bilim Kurulu üyesi İlhan Omicron'da kuluçka süresi 3 gün - Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi İlhan Omicron'da kuluçka süresi 3 gün

09.01.2022 10:18

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan Şu anki bilgilerimize göre, Omicron'da kuluçka süresi daha kısa gibi görünüyor.

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan Şu anki bilgilerimize göre, Omicron'da kuluçka süresi daha kısa gibi görünüyor. Orijinal Vuhan varyantında bu süre 5 günken, Delta varyantında 4 gün, Omicron'da ise 3 gün gibi görünüyor. Çok kısa sürede hastalık ortaya çıkarıyor. Ama vatandaşlar, 'bir temasım oldu, üzerinden 5 gün geçti, hasta olmayabilirim' diye düşünmemeli dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs vakalarındaki artışa ilişkin DHA'ya değerlendirmede bulundu. İlhan, vakalar arttığını, hayatını kaybeden kişi sayısının ise düştüğünü belirterek, Vefat eden kişilerin çok büyük çoğunluğu Omicron varyantı ile enfekte olan kişiler değil, muhtemelen daha önceki varyantlar ile enfekte olan kişiler. İnşallah rakam daha aşağı gider, kimse koronavirüsten vefat etmez ama geldiğimiz aşamada sayının bu kadar çok olması halen risk olduğunu söylüyor. Düşünün; 18 bin kişi enfekteyken vefat eden kişi sayısı daha az olabilir, aşağıya doğru gidebilir; ama sayı 2-3 katına çıktığında sayı daha aşağıya doğru gitse de enfekte olup, etkilenen kişi sayısı çok olabileceği için risk yine yüksek olabilir. Bu nedenle başta kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor dedi.

'KENDİNİ KORONAVİRÜS ZANNEDİP GRİP ÇIKANLAR SÖZ KONUSU'

Prof. Dr. İlhan, grip vakalarındaki artışa da dikkat çekerek, Geçen yıl bu zaman neredeyse hiç influenza görülmemişti. Ama şu anda gribin de çok fazla olduğunu görüyoruz. Hatta pandemi öncesindeki gripten daha çok grip görür haldeyiz. Çünkü insanlarımız geçen yıl çok özendiler, maske taktılar, kapalı ortamlarda bir araya gelmediler; ama maalesef bu yıl aynı özeni göstermediklerini görüyoruz, bu nedenle grip de daha fazla görülüyor. Şu soru ile de çok karşılaşıyoruz; 'hocam ben grip miyim, koronavirüs müyüm' Bunun ayırdına varmamız çok zor. Bu şekilde olan vatandaşlarımızın ancak PCR testi vermesi gerekiyor. Bu nedenledir ki şüpheli bir teması varsa, çok kalabalıkta, havasız ortamlarda maskesiz bulundularsa, yılbaşı tatilinde kalabalıkta bir arada oldularsa mutlaka PCR testi yaptırmaları, koronavirüsse ona göre tedavi almaları, gripse de ona göre hekim önerilerini uygulamaları doğru olacaktır. Kendini koronavirüs zannedip, grip çıkanlar olduğu gibi kendini grip zannedip, koronavirüs çıkanlar da söz konusu olabiliyor. Vatandaşlarımız için en doğru seçenek şüpheli temasları ve yakınmaları varsa PCR testi yaptırmaları diye konuştu.

'YOĞUN BAKIMLARIMIZDA BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Omicron varyantına da değinen Prof. Dr. İlhan, şunları söyledi

Bütün dünyada Omicron çok etkin hale gelmiş durumda. Özellikle İngiltere ve Avrupa'da çok yoğun şekilde Omicron görünüyor. Buralarda hastane yükü de artmış durumda. Bizim ülkemizde şu an için baktığımızda hastane yükünde artış söz konusu değil; ama tedbirli ve dikkatli olup, hazırlıklı olmak gerekiyor. Hastane yükümüzde, yoğun bakımımızda bir artış söz konusu değil; ama sayı çok arttığı için her zaman tehlikenin söz konusu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Omicron'da kuluçka süresi, şu anki bilgilerimize göre daha kısa gibi görünüyor. Vuhan varyantında bu süre 5 günken, Delta varyantında 4 gün, Omicron'da ise 3 gün gibi görünüyor. Çok da çabuk hasta ediyor, elimizdeki bilgilere göre çok da çabuk çevreye bulaşıyor. Çok kısa sürede hastalık ortaya çıkartıyor. Ama vatandaşlar, 'bir temasım oldu üzerinden 5 gün geçti, hasta olmayabilirim' diye düşünmemeli. Çünkü Omicron varyantı, şu an yaygın görünüyor ama halihazırda Delta varyantı da tüm dünyada var. Bu yüzden yapılacak en doğru şey; korunmak için aşıları olmak.

Bilim Kurulu üyesi İlhan Omicron'da kuluçka süresi 3 gün
Bilim Kurulu üyesi İlhan Omicron'da kuluçka süresi 3 gün
Bilim Kurulu üyesi İlhan Omicron'da kuluçka süresi 3 gün

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Mustafa Necmi İlhan, Bilim Kurulu, Omicron, Grip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bilim Kurulu üyesi İlhan Omicron'da kuluçka süresi 3 gün - Son Dakika
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