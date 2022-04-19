Batman'da yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hastası kalmadı - Son Dakika
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Batman'da yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hastası kalmadı

19.04.2022 16:25

Batman'da yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hastası kalmadıBATMAN Pandemi sürecinde en son 3'ncü dalgayı yakalayan Batman'da tablo tersine döndü.

Batman'da yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hastası kalmadı

BATMAN Pandemi sürecinde en son 3'ncü dalgayı yakalayan Batman'da tablo tersine döndü. Omicron varyantıyla Ocak ayının sonunda pik noktasına ulaştıktan sonra düşüşe geçen korona virüs vaka sayıları sıfırlandı.

Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, uzun bir süredir Sağlık Bakanlığı öncülüğünde yürüttükleri pandemiyle mücadele süreci son zamanlarda aldıkları yüz güldürücü haberlerin güzel bir şekilde devam etmekte olduğunu söyledi. Batman'da yoğun bakımda ve yatan yataklı servislerde yatan hasta bulunmadığını ifade eden Dr. Pamukçu, "Bu süreç içerisinde biz toplumun tüm katmanlarından, halkımızdan çok yoğun bir destek aldık. Sağlık çalışanlarımız çok fedakarca ve kahramanca mücadele ettiler. Ben, tüm sağlık çalışanlarına verdikleri kahramanca hizmetten ötürü teşekkür ediyorum. Toplumumuzun da bu süreçte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sağlık kahramanlarımızın yanında olmasını rica ediyorum" dedi.

Batman'da yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hastası kalmadı
Batman'da yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hastası kalmadı
Batman'da yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hastası kalmadı
Batman'da yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hastası kalmadı

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Koronavirüs, Omicron, Pandemi, Batman, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Batman'da yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hastası kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hastası kalmadı - Son Dakika
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