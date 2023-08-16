Yeni korona varyantı BA.6 uzmanları tedirgin etti: Büyük bir dalgaya neden olabilir - Son Dakika
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Yeni korona varyantı BA.6 uzmanları tedirgin etti: Büyük bir dalgaya neden olabilir

Son Güncelleme: 16.08.2023 14:31

İngiltere'deki uzmanlar, Danimarka'da tespit edilen yeni Kovid-19 varyantı BA.6'ya ilişkin endişelerini dile getirdi. Yeni varyantın diğer Omicron alt türlerinden daha fazla mutasyona sahip olduğu belirtilirken, potansiyel olarak daha büyük bir dalgaya neden olabileceği ifade edildi.

Oxford Üniversitesinden Trisha Greenhalgh ve University College London'dan Christina Pagel, İsrail ve Danimarka'da tespit edilen Omicron'un alt varyantı BA.6 ile ilgili, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan değerlendirmede bulundu.

"DAHA BÜYÜK BİR DALGAYA NEDEN OLABİLİR"

Yeni varyantın diğer Omicron varyantı alt türlerinden daha fazla mutasyona sahip olduğunu belirten Pagel, "Potansiyel olarak daha büyük bir dalgaya neden olabilir." ifadesini kullandı. Pagel, yine de değerlendirme yapmak için erken olduğunu söyledi.

"MASKE TAKMA ZAMANI GELMİŞ GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Greenhalgh de paylaşımında, "WhatsApp'taki çeşitli bilim grupları susmuyor. Genetik sıralama video ve diyagramları gidip geliyor. Az bir detaydan anladığım kadarıyla bir kez daha maske takma zamanı gelmiş gibi gözüküyor" dedi.

"YAYILMAYA BAŞLARSA ENDİŞE EDİN"

İngiliz Daily Mail'e konuşan Leeds Üniversitesinden Stephen Griffin, BA.6'nın Kovid-19'daki en büyük değişimi simgelediğini belirterek, "Yayılmaya başlarsa endişe edin" uyarısını yaptı. Griffin de henüz çıkarımlarda bulunmak için erken olduğunu söylerken, yeterli verinin bulunmamasının tahminleri zorlaştırdığını kaydetti.

"YENİ BİR VARYANTIN ÇIKMASI KORKUTUCU OLABİLİR"

Warwick Üniversitesinden Lawrance Young, Omicron alt türlerinin dünyada yayılmaya devam ettiğini ve daha güçlü bir varyantın ortaya çıkmasının sürpriz olmayacağını belirtti. Tüm varyantların Omicron türevi olmasının kontrol edilebilir olacağı anlamına geldiğini de kaydeden Young, farklı altyapıya sahip yeni bir varyantın çıkmasının korkutucu olabileceğine işaret etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Sağlık Yeni korona varyantı BA.6 uzmanları tedirgin etti: Büyük bir dalgaya neden olabilir - Son Dakika


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