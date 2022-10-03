Koronavirüs kabusu yeniden büyüyor! Aşıya dirençli Omicron varyantı ortaya çıktı - Son Dakika
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Koronavirüs kabusu yeniden büyüyor! Aşıya dirençli Omicron varyantı ortaya çıktı

03.10.2022 07:53

Dünya üzerinde 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınında vakalar yeniden artışa geçti. Temmuz ayı ortasındaki yaz dalgasından sonra ilk büyük sıçramasını yapan salgında vaka sayıları son bir haftada yüzde 14 oranında yükseldi. Bağışıklığa ve aşıya karşı dirençli olan Omicron varyantıyla birlikte vakaların yeniden artışa geçtiğine vurgu yapan yetkililer insanların artık hastalığa yakalandıklarını bile fark etmediklerini belirtti.

Dünya üzerinde 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgınıyla ilgili endişe yaratan bir açıklama geldi.

ÖNGÖRÜLER DOĞRU ÇIKMAYA BAŞLADI

İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) yetkilileri güncel korona salgınını verilerini kamuoyu ile paylaşırken, Covid-19'un en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantıyla ilgili bazı öngörülerin doğru çıkmaya başladığını duyurdu.

SON BİR HAFTADA YÜZDE 14 ARTIŞ

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde uzmanlar son bir haftada koronavirüs vakalarının yüzde 14 artış gösterdiğini duyurdu. Özellikle daha önce koronaya yakalanmayla oluşan bağışıklığa ve aşıya karşı dirençli olan Omicron varyantıyla birlikte vakaların arttığı belirtildi. Yetkililer, "Yeni Covid-19 dalgası bu kış sağlık sistemini bozabilir ve yıkıcı bir dalganın başlangıcına tanık oluyor olabiliriz" dedi.

"YAZ DALGASINDAN SONRA İLK BÜYÜK SIÇRAMA"

Yetkililer, aşılara dirençli Omicron varyantının ciddi bir sorun yaratabileceğini aktardı. 17 Eylül ile biten haftanın verilerini paylaşan yetkililer, "Yaklaşık 1.1 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu Temmuz ayının ortasındaki yaz dalgasından sonra ilk büyük sıçrama" dedi. Öte yandan Covid-19 testi sayısında da düşüş olduğuna dikkat çekerek vakaların artabileceği de aktarıldı.

"İNSANLAR HASTALANDIĞINI ANLAMIYOR"

Covid-19 platformu ZOE uygulamasının kurucu ortaklarından Profesör Tim Spector, "Şu an yeni bir dalganın başlangıcı içindeyiz gibi görünüyor. Bu sefer, yaşlı insanların bir önceki dalgadan daha erken etkileneceğini ve hastalanacağını öngörüyoruz" dedi. Spector, "Birçok insan halen hükümetin rehberindeki semptomlara bakıyor ki bunlar yanlış. Şu an Covid-19'un üçte ikisi boğaz ağrısıyla başlıyor. Yüksek ateş ve koku kaybı artık nadir ve bu sebeple yaşılar Covid-19'a yakalandıklarını düşünmüyor" yorumunu yaptı. Boğaz ağrısı yaşayan kişilerin bu sebeple test olmadığı da belirtildi.

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Son Dakika Dünya Koronavirüs kabusu yeniden büyüyor! Aşıya dirençli Omicron varyantı ortaya çıktı - Son Dakika


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