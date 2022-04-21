Covid: İspanya'da bir sağlık çalışanının 20 gün arayla iki kez virüse yakalandığı tespit edildi - Son Dakika

İspanya'da araştırmacılar, 31 yaşındaki bir sağlık çalışanının 20 gün içerisinde iki kez koronavirüse yakalandığını bildirdi. Bu iki enfeksiyon arasındaki bilinen en kısa zaman dilimi.

Test sonuçları, sağlık çalışanının Aralık ayı sonunda önce Delta varyantına, ardından Ocak ayında da Omicron varyantına yakalandığını gösterdi.

Araştırmacılar, bu sonucun daha önce Covid geçirmiş ve tamamen aşılanmış olsanız dahi yeniden virüsü kapabileceğiniz anlamına geldiğini söyledi.

İspanyol sağlık çalışanı, ilk PCR testinin pozitif sonuç vermesinin ardından hiçbir belirti göstermedi. Ancak üç haftadan daha kısa bir süre içerisinde öksürük ve yüksek ateş belirtisi gösteren sağlık çalışanı yeniden bir test yaptı ve testi yeniden pozitif çıktı.

İki testin daha fazla analiz edilmesiyle birlikte, hastanın ayrı ayrı iki farklı varyantla enfekte olduğu sonucunu ortaya çıktı.

Araştırmayı yapan Dr. Gemma Recio, Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'nde yaptığı sunumda, söz konusu vakayla birlikte Omicron varyantının, "diğer varyantlarla doğal yoldan geliştirilen ya da aşılarla sağlanan bağışıklıktan kaçabileceği" sonucuna ulaşıldığını belirtti.

Başka bir deyişle, koronavirüse yakalanan insanların, aşıları eksiksiz olsa bile yeniden enfekte olmaya karşı korunduklarını varsayamayacaklarını belirten Dr. Recio, şunları söyledi:

"Yine de diğer varyantlarla ya da aşıyla geliştirilen bağışıklık, Omicron'lu kişilerde ciddi hastalığa ya da hastaneye yatışları engelliyor gibi görünüyor."

Tamamen aşılanmış kişilerde yeniden enfeksiyonların izlenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Dr. Recio, bu durumun aşılardan kaçan varyantların araştırılmasına yardımcı olacağını dile getirdi.

Çok daha bulaşıcı olan Omicron varyantının Aralık 2021'de ortaya çıkmasıyla birlikte vaka sayılarında keskin bir artış yaşandı. Mart ayının başlarında da Omicron'un BA.2 ismi verilen başka bir versiyonu tespit edildiğinde de yine vaka sayılarında başka bir artış daha gözlemlendi.

Bilim insanları, eninden sonunda herkesin yaşamları boyunca iki ya da muhtemelen de daha fazla kez Covid'e yakalanacağını tahmin ediyor.