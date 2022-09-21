Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor

Birleşik Krallık'tan korkutan bir uyarı geldi. Araştırmacılar bu güne kadarki en çok mutasyona uğramış koronavirüs türü olan Omicron varyantıyla ilgili önceki varyantlardan farklı bir belirti ortaya çıkardı.

BELİRTİ GECE BELLİ OLUYOR

İngiliz The Independent gazetesinde yayınlanan haberde İngiliz yetkililer, son dönemde dünyada baskın varyant halini alan Omicron BA.5'in gece gelişen bir belirtisi olduğunu duyurdu.

Omicron varyantı, Covid-19 geçiren kişilere tekrar bulaşabiliyor. Trinity College Dublin'den Luke O'Neill, "Omicron BA.5'in bir diğer fazladan belirtisi var o da sabahları fark ediliyor. Bu varyantı geçirenler geceleri aşırı terliyor. Omicron varyantı artık daha farklı çünkü virüs değişti" diye açıklama yaptı.