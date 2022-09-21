Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor

21.09.2022 10:21
Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor

2 yılı geçkin bir süredir Dünya'da 6 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs salgınında Omicron varyantı endişesi devam ediyor. Omicron'un yeni bir belirtisi daha belirlendi.

Birleşik Krallık'tan korkutan bir uyarı geldi. Araştırmacılar bu güne kadarki en çok mutasyona uğramış koronavirüs türü olan Omicron varyantıyla ilgili önceki varyantlardan farklı bir belirti ortaya çıkardı.

BELİRTİ GECE BELLİ OLUYOR

İngiliz The Independent gazetesinde yayınlanan haberde İngiliz yetkililer, son dönemde dünyada baskın varyant halini alan Omicron BA.5'in gece gelişen bir belirtisi olduğunu duyurdu.

Omicron varyantı, Covid-19 geçiren kişilere tekrar bulaşabiliyor. Trinity College Dublin'den Luke O'Neill, "Omicron BA.5'in bir diğer fazladan belirtisi var o da sabahları fark ediliyor. Bu varyantı geçirenler geceleri aşırı terliyor. Omicron varyantı artık daha farklı çünkü virüs değişti" diye açıklama yaptı.

YORUMLAR
500

Bilim İnsanı, Omicron, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
09:58 Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
08:55 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
08:36 "Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın
08:13 Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say sosyal medyayı aktif kullanıyor
08:02 Rusya Devlet Başkanı Putin'in "kısmi askeri seferberlik" kararı sonrası ülkeden kaçışlar başladı! İstanbul'a bilet fiyatları absürt seviyelere çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 10:30:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement