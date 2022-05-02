Bilim Kurulu Üyesi Yiyit, maske zorunluluğunun kaldırılmasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Bilim Kurulu Üyesi Yiyit, maske zorunluluğunun kaldırılmasını değerlendirdi Açıklaması

02.05.2022 18:09
Bilim Kurulu Üyesi Yiyit, maske zorunluluğunun kaldırılmasını değerlendirdi Açıklaması

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırılmasının hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah bir daha Kovid-19 nedeniyle bir araya gelmek nasip olmaz." dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırılmasının hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah bir daha Kovid-19 nedeniyle bir araya gelmek nasip olmaz." dedi.

Aynı zamanda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi de olan Yiyit, bayramlaşma programına katılmak için geldiği Karabük'te 26 Nisan'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan son toplantıda alınan kararları değerlendirdi.

Bilim Kurulu'nun artık toplanmayacağını anımsatan Yiyit, "Kovid'in şu an geldiği noktayı aslında Omicron varyantı belirledi. Omicron çok hızlı yayılıyor ama çok ciddi hastalık yapmıyor, daha çok solunum yolu enfeksiyonu gibi seyrediyor." dedi.

Yiyit, toplantıda artık işin stabil hale geldiği kararını verdiklerini belirterek, "Bütün tedbirlerin şu an için geriye alınması, gözlemlenmesi ve Bilim Kurulu'nun da toplanmaması kararını aldık." bilgisini paylaştı.

Son toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini hatırlatan Yiyit, "İnşallah bir daha Kovid-19 nedeniyle bir araya gelmek nasip olmaz. Devletime ve milletime hayırlısı olur diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Omicron, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

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