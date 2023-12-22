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Dünya Sağlık Örgütü, Omicron'un alt varyantı JN.1'in küresel çapta hızla yayıldığını açıkladı - Son Dakika
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Dünya Sağlık Örgütü, Omicron'un alt varyantı JN.1'in küresel çapta hızla yayıldığını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, Omicron'un alt varyantı JN.1'in küresel çapta hızla yayıldığını belirtti. Bu yeni varyant, Hindistan, Çin ve ABD gibi ülkelerde tespit edildi. Şu ana kadar risk düşük olsa da, uzmanlar kış aylarında artan enfeksiyonları ve Covid vakalarını bekliyor. JN.1, aşıların bağışıklık sağlama yeteneği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulan bir varyant olarak öne çıkıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Omicron\'un alt varyantı JN.1\'in küresel çapta hızla yayıldığını açıkladı
22.12.2023 - 14:09,  Güncelleme: 14:14
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüsün Omicron varyantının alt türü olan JN.1'in küresel çapta hızla yayılması nedeniyle bu varyantı "dikkate alınması gereken" kategorisine dahil etti. Hindistan, Çin ve ABD gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu ülkelerde görülen JN.1, mevcut aşıların koruma sağlamaya devam ettiği belirtilmesine rağmen, kamu sağlığı yetkililerini uyarıyor.

WHO yetkilileri, kamu sağlığı için riskin şu anda düşük olduğunu ve mevcut aşıların koruma sağlamaya devam ettiğini belirtiyor. Ancak bu kış, Covid vakalarının ve diğer enfeksiyonların artabileceği uyarısında bulunuyor. Grip, solunum sinsityal virüsü (RSV) ve çocukluk çağı pnömonisi gibi solunum yolu virüsleri de Kuzey Yarımküre'de yükselişte.

Omicron'un yanı sıra JN.1 de dahil olmak üzere WHO, bir dizi "dikkate alınması gereken varyantı" takip ediyor, ancak bunların henüz endişe verici olmadığını belirtiyor. JN.1, ABD'de en hızlı yayılan varyant olarak görülüyor ve enfeksiyonların yüzde 15 ila 29'unu oluşturuyor.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, JN.1'in şu anda laboratuvarda analiz edilen pozitif Covid vakalarının yaklaşık yüzde 7'sini oluşturduğunu belirtiyor. Bu ve diğer varyantları izlemeye devam edeceklerini söylüyorlar.

JN.1'in hızla yayılmasının nedeni muhtemelen spike proteininde türediği BA.2.86 varyantınınkine ek bir mutasyona sahip olması. WHO'nun risk değerlendirmesine göre, "Bu varyantın, özellikle kış mevsimine giren ülkelerde diğer viral ve bakteriyel enfeksiyonlardaki artışın yanı sıra koronavirüs vakalarında artışa neden olabileceği öngörülüyor."

Ancak JN.1'in aşıların sunduğu bağışıklığı ne kadar aşabildiği konusunda hâlâ sınırlı kanıt bulunuyor. Bu varyantın insanları öncekilere göre daha fazla hasta ettiğine dair bir kanıt yok. Ancak WHO yetkilileri, Covid'le hastaneye kabul edilen kişilerle ilgili veri raporlayan ülkelerin sayısının azalması nedeniyle, bu varyantın sağlık üzerindeki etkisini belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor. WHO, enfeksiyonları ve ciddi hastalıkları önlemek için kalabalık ve kapalı alanlarda maske takılması, hijyen önlemleri alınması ve Covid aşısı yaptırılması önerisinde bulunuyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Sağlık
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Son Dakika Sağlık Dünya Sağlık Örgütü, Omicron'un alt varyantı JN.1'in küresel çapta hızla yayıldığını açıkladı - Son Dakika


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