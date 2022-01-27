Bilişim Vadisi'ndeki dijital oyun kampı, yeni yatırımların kapısını açacak - Son Dakika

Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen OG22 DIGIAGE Kış Kampı'na katılan lise ve üniversite öğrencilerinin geliştirdiği dijital oyunlarla Türkiye'nin bu sektörden aldığı payın artırılması hedefleniyor.

Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Merkezi'nde (DIGIAGE) 23 Ocak'ta başlayan kış kampı, 200 lise ve üniversite öğrencisi tarafından 7 günde geliştirilen dijital oyunların yatırımcıların beğenisine sunulmasıyla sona erecek.

DIGIAGE Direktörü Emre Yıldız, AA muhabirine, 3 yıl önce ilkini düzenledikleri kampa, 47 ilden 7 binden fazla başvuru aldıklarını, bu ilgi doğrultusunda doğru yolda olduklarını gördüklerini ve heyecanla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Yıldız, dünyada oyun sektörünün ciddi bir bütçeye sahip olduğunu ve büyük bir oyuncu kitlesi bulunduğuna işaret ederek, bu büyük hacmi yakalamak isteyen ülkelerin, bu alana yatırımlarını artırdığını dile getirdi.

Oyun sektöründeki gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Burada Türkiye'nin bir kabiliyeti vardı. Bizim ilk 'unicorn'umuz bir oyun şirketi oldu. Türkiye tarihinde bir ilk. Böyle olunca hem aileler hem yatırımcılar hem de konvansiyonel ticaret yapanlar aslında oyun sektörüne tekrar odaklandı. Türkiye oyun anlamında kendini çok besleyebilen, bunu globale taşıyabilen yeteneklere sahip. Oyun sektörünü, oyun kamplarıyla tüm Türkiye'ye yaydık. Bu cevheri işleyip buradaki yeni arkadaşlarımızı oyuna katıp, globalde daha yüksek başarılar, yeni yeni unicornlar çıkarmayı hedefliyoruz."

Yıldız, kampta 200 katılımcıdan oluşan 30 takımın, 7 günde bir oyun geliştirmek için çaba sarf ettiğini, kampın sonunda geliştirdikleri fikirlerle yatırımcılarla bir araya geleceklerini söyledi.

"Bu oyunları oynayan değil, üreten tarafa geçiyoruz"

Yıldız, globalleşebilecek startup'lara yatırım yapmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Buradaki arkadaşlarımızın hepsi potansiyel olarak kendi fonumuzdan yatırım almaya yaklaşabilecek arkadaşlar. Teknik olarak çok ciddi bir kitlenin ticarileşmesine yardımcı oluyoruz. Bu kampın birincisi yok. Yatırım almaya hak kazanmış, yatırım almaya yaklaşmış ya da bir publisherle anlaşmış olmaları başarılılar demek." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını döneminde insanların cep telefonunda vakit geçirme sürelerinin inanılmaz arttığına dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu vakit geçirmenin büyük bir kısmı da aslında oyun oynayarak geçiyor. Bu oynanan oyunda da çok ciddi bir ticaret var. Şimdi herkes bu alanda bir köşe kapmaya çalışıyor. Dünyanın birçok ülkesine bakabilirsiniz. Çin belirli bir alanı kaplamış, Amerika pazarı aynı şekilde. Herkes iyi oyunlar çıkartıp bu alanı yönetmek istiyor. Türkiye de burada oynayan kısmındaydı. Türkiye'nin kullanım verileri çok yüksek. Artık oyunu tersine çevirmek istiyoruz. Yani bu oyunları oynayan değil, üreten tarafa geçiyoruz."

"Oyun sektöründe kariyer yapmak istiyorum"

İstanbul Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencisi Batuhan Mestan da oyun sektöründe kariyer yapmak istediğini belirterek, 5 kişiden oluşan takımıyla ekoloji ve doğa konusunda geliştirmeye çalıştıkları oyunun, Bilişim Vadisi'nin fonundan destek alacağına inandıklarını söyledi.

Kampa Ankara'dan katılan 16 yaşındaki Mustafa Kılıç, dijital oyunlara çocukluğundan bu yana ilgi duyduğunu, sevdiği oyunlara yeni özellikler eklemek için oyun geliştirmeye başladığını ifade etti. Kılıç, "Şu anda hızlı bir aksiyon oyunu üzerinde çalışıyoruz, iddialıyız. Özellikle bu fondan destek alabilmek, bize birçok kapıyı açacak." dedi.

Kampa Bursa'dan katılan 18 yaşındaki Barkın Anayurt da 7,5 yıldır oyun geliştirdiğini, global pazarda Antarktika hariç bütün kıtalara satışını yaptığı bir ekonomi simülasyon oyunu bulunduğunu dile getirerek, "İlgi aslında beklediğimizden daha fazlaydı. Benim ilk oyunum olmasına rağmen şu anda yüzde 84 oranla olumlu bir yer alıyor." diye konuştu.

Anayurt, kış kampında geliştirecekleri oyunun da global pazarda ilgi göreceğine inandığını, kampta 3 kişilik takımla tarihi bir oyun geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Bilgi Üniversitesi Dijital Ünite Tasarımı 3. sınıf öğrencisi Ayşe Aydın da 9 kişilik ekiple korku oyunu üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Kampa ilk defa katılıyorum. Takımla çalışma konusunda büyük bir fayda sağlayacağını düşündüğüm için katılmayı tercih ettim. Okulda ekip olarak birçok oyun yaptık ama böyle profesyonel anlamda yaptığımız ilk oyun." dedi.