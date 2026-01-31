Bill Gates'ten Epstein İddialarına Yanıt

Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates, Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma dosyalarında kendisi hakkında yer alan iddiaları "asılsız ve saçma" olarak nitelendirerek reddetti.

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'a ilişkin soruşturma dosyaları, bir kısmının kamuoyuyla paylaşılmasıyla ABD kamuoyunda yeniden tartışmaların odağına yerleşti.

Dosyalarda yer alan bazı e-postalarda, Gates'in "Rus kızlarla" yaşadığı ilişkilerin ardından cinsel yolla bulaşan bir hastalığı o dönemki eşi Melinda'dan gizlemeye çalıştığı iddialarına yer verildi.

Gates'in sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, iddiaların "asılsız ve saçma" olduğunu, Gates'in söz konusu suçlamalarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Bahsi geçen e-postaların Epstein'ın kendi kurgusu olduğunu savunan sözcü, "Bu belgeler, Epstein'ın Gates ile sürdürmek istediği ilişkiyi devam ettirememesinden duyduğu rahatsızlığı ve onu karalamak için ne kadar ileri gidebildiğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Musk ve Lutnick de iddialara yanıt verdi

ABD'li iş insanı Elon Musk, sahibi olduğu ABD merkezli X platformundan yaptığı açıklamada, Epstein'a ait Karayipler'deki adalara seyahat düzenlemek amacıyla Epstein'la birden fazla kez temas kurduğu yönündeki iddialara yanıt verdi.

Epstein ile yalnızca sınırlı düzeyde yazıştığını savunan Musk, Epstein'ın kendisini adasına ya da "Lolita Express" olarak bilinen uçağına davet ettiğini ancak bu davetleri defalarca reddettiğini belirtti.

Musk, Epstein ile arasındaki bazı e-posta yazışmalarının bağlamından koparılarak aleyhinde kullanılabileceğini bildiğini ancak bu durumun gerçekleri yansıtmadığını kaydetti.

Söz konusu iddiaların itibarını zedelemeye yönelik girişimler olduğunu savunan Musk, Epstein ile herhangi bir "uygunsuz ilişkisinin" bulunmadığını belirtti.

Epstein ile 2012'de iletişime geçerek "akşam yemeği ayarladığı" ortaya çıkan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, "(Epstein) Onunla hiç vakit geçirmedim." ifadesini kullandı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.