Bina Görevlileri için Çalışma Standartları Gündemde

22.01.2026 13:15
M. Cıngı, bina görevlilerinin sosyal hakları ve promosyon mağduriyetleri hakkında TBMM'de konuştu.

Kayseri Bina Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile bir süredir ortak çalışmalar yürüten AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, bina görevlilerinin sosyal haklarının ve çalışma standartlarının iyileştirilmesi için ilgili kamu kurumları ve yetkili merciler nezdinde konuyu gündeme taşıdıklarını, mağduriyetlerin giderilmesi noktasında girişimlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bina görevlilerinin yaşadığı promosyon mağduriyetine dikkat çeken Cıngı, bazı sorumsuz yönetim şirketlerinin bina görevlileri adına bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarından elde edilen bedelleri hak sahiplerine aktarmadığını belirterek, bunun açık bir hak ihlali olduğunu vurguladı. Bu tür suistimallerin sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Cıngı, emeğin korunmasının toplumsal adalet meselesi olduğunu dile getirdi.

Bina görevlilerinin sosyal haklar, çalışma ve dinlenme saatleri, konaklama şartları ve iş akdi fesih süreçleri başta olmak üzere birçok yapısal sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Cıngı, bu alanlarda kapsamlı ve kalıcı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

