Binali Yıldırım, vatandaşlara simit dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Binali Yıldırım, vatandaşlara simit dağıttı - Son Dakika

Binali Yıldırım, vatandaşlara simit dağıttı

6 saat önce

Manisa'da bir bizi programa katılacak olan eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Manisa'da çarşı esnafını ziyaret etti vatandaşlara simit dağıttı.

Binali Yıldırım, vatandaşlara simit dağıttı, System.String[]

Manisa'da bir bizi programa katılacak olan eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Manisa'da çarşı esnafını ziyaret etti vatandaşlara simit dağıttı. Yıldırım daha sonra Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.


AK Parti Manisa İl Başkanlığının Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Manisa'ya gelen eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, toplantı öncesiyle Manisa esnafıyla buluştu. Esnafla tek tek sohbet eden Yıldırım esnafın davetini de geri çevirmeyerek onlarla çay içti. Sokaktaki simit satıcısını gören Yıldırım, tezgahtaki tüm simitleri satın alarak vatandaşlara dağıttı.


Öte yandan Yıldırım vatandaşların fotoğraf talebini geri çevirmedi. Yıldırım daha sonra Manisa Valisi Ahmet Deniz'i makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Yıldırım, Vali Deniz'den brifing aldı.


Binali Yıldırım, Vali Deniz'in ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü de makamında ziyaret etti. Başkan Ergün tarafından kapıda karşılanan Yıldırım personelle selamlaştıktan sonra makama geçti. Başkan Ergün, Yıldırım'a Manisa'da yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.


AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, ziyaretlerinin ardından AK Parti Manisa İl Başkanlığının Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. - MANİSA

Binali Yıldırım, AK Parti, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı kadın, depremden 17 saat sonra enkaz altından çıkarıldı
Vatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğlu'na çağrıda bulundu: Müteahhitler tutuklansın Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 23:58:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Binali Yıldırım, vatandaşlara simit dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]