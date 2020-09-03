Binali Yıldırım ve eşinin Covid-19 testleri pozitif çıktı - Son Dakika

Binali Yıldırım ve eşinin Covid-19 testleri pozitif çıktı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte vücut kırgınlığı nedeniyle başvurdukları hastanede Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti'li Binali Yıldırım, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Yıldırım, paylaşımında, "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan temizlik-maske-mesafe kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz" dedi.