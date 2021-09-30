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BİNGÖL'DE 32 GÜVENLİK KORUCUSU GÖREVE BAŞLADI - Son Dakika

BİNGÖL'DE 32 GÜVENLİK KORUCUSU GÖREVE BAŞLADI

30.09.2021 13:23

BİNGÖL'ÜN Genç ilçesinde temel eğitimini tamamlayan 32 güvenlik korucusu, Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen törende yemin ederek, göreve başladı.

BİNGÖL'ÜN Genç ilçesinde temel eğitimini tamamlayan 32 güvenlik korucusu, Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen törende yemin ederek, göreve başladı.

Genç ilçesinde görev yapacak olan 32 güvenlik korucusu, temel eğitimini tamamladı. Genç İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen yemin törenine ilçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz Işılar, İlçe Emniyet Müdürü Ozan Gün, Genç İlçe Güvenlik Korucuları Başkanı Ciran Aran ve köy muhtarları ile aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, 32 güvenlik korucusu yemin ederek, göreve başladı.

Törene katılanlar, göreve yeni başlayan korucuları tebrik etti.

BİNGÖL'DE 32 GÜVENLİK KORUCUSU GÖREVE BAŞLADI
BİNGÖL'DE 32 GÜVENLİK KORUCUSU GÖREVE BAŞLADI
BİNGÖL'DE 32 GÜVENLİK KORUCUSU GÖREVE BAŞLADI
BİNGÖL'DE 32 GÜVENLİK KORUCUSU GÖREVE BAŞLADI

Mehmet Zeki Dirik, Jandarma, Hisarcık, Binbaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİNGÖL'DE 32 GÜVENLİK KORUCUSU GÖREVE BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİNGÖL'DE 32 GÜVENLİK KORUCUSU GÖREVE BAŞLADI - Son Dakika
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