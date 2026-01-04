Bingöl'de 46 Köy Yolu İçin Karla Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Bingöl'de 46 Köy Yolu İçin Karla Mücadele

Bingöl\'de 46 Köy Yolu İçin Karla Mücadele
04.01.2026 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de kapalı 46 köy yolu için ekipler gece gündüz çalışıyor; 234 yol ise ulaşıma açık.

Bingöl'de kapalı bulunan 46 köy yolunda İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması gece gündüz sürüyor.

Bingöl'de çarşamba günü sabaha karşı başlayan yoğun kar yağışı, il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından il genelinde karla mücadele çalışmaları başlatılırken, köy ve bağlı yolların en kısa sürede ulaşıma açılması için ekipler sahada yoğun mesai harcıyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre, karla mücadele çalışmaları 110 personel ve 53 araç ile aralıksız şekilde sürdürülüyor. İl genelinde toplam 280 köy yolundan 234'ü ulaşıma açık durumda bulunurken, kapalı olan 46 köy yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin, kapalı köy yollarını en kısa sürede ulaşıma açmak için aralıksız çalıştığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Bingöl, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bingöl'de 46 Köy Yolu İçin Karla Mücadele - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

20:31
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:44:41. #7.11#
SON DAKİKA: Bingöl'de 46 Köy Yolu İçin Karla Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.