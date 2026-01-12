Bingöl'de Eğitime 1 Gün Ara

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının aşırı buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ şeklinde olacağı yönündeki tahminler doğrultusunda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 13 Ocak Salı günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, ağır kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.

Bingöl'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verilmişti.