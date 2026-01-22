Bingöl'de Eğitime Kar Engeli

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde kreş, özel eğitim merkezleri ve kurslardaki eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinde 23 Ocak Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli, hamile ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocuğu kreşe devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.